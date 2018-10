Koekampkastanje in top 5 verkiezing Boom van het Jaar

De ruim een eeuw oude kastanje heeft al heel wat dingen meegemaakt. De Koekampkastanje stond ruim honderd jaar in het Hertenkamp, maar werd twintig jaar geleden met wortel en al ruim 60 meter naar rechts verplaatst. In 24 uur tijd werd de boom verzet. De kastanje, 22 meter hoog, 40 meter breed en 180.000 kilo zwaar, haalde hiermee een plaats in het Guinness Book of Records. Het is de zwaarste boom die ooit over zo’n afstand is verplaatst.