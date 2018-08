'Kastanjes Scheveningseweg illegaal door stad gekapt'

Column De meeste nachtgas­ten herinneren zich de volgende dag helemaal niets

7:10 Restaurant El Basha aan de Laan, daar zou ik graag een nachtje werken. Na de bewakingsbeelden van afgelopen week al helemaal. Denk de stem van Jambers er even bij: 'Overdag is Aimen Said beheerder van Haagse poedelbaden, maar 's nachts redt hij gasten in een Oosters etablissement.'