Kat die vorige week bijna verdronk in Haagse gracht is weer veilig bij zijn baasje: ‘Hij heet Oreo’

Goed nieuws! De kat die vorige week bijna verdronk in de Haagse gracht is weer veilig bij zijn baasje. Het beestje, dat door de Dierenambulance Buster was genoemd, blijkt Oreo te heten.

De kat was vorige week in het koude water langse de Hogewal terecht gekomen en moest zichzelf van de verdrinkingsdood redden door op het futennest van de twee watervogels te klimmen. ,,Hij heeft moeten zwemmen voor zijn leven, want de muren van de gracht waren veel te hoog om weer op de kant te kunnen komen”, liet de Dierenambulance weten.



,,Hij heeft aan de muren gekrast om zich vast te houden, maar dit is op de lange termijn niet vol te houden. Er was maar één droog plekje in de hele gracht en wat zijn we blij dat deze geluksvogel dat plekje heeft kunnen vinden.”

Volledig scherm De kat was op een futennest geklommen. © Dierenambulance Den Haag

Edwin en Romy van de Dierenambulance rukten uit om de kat uit de benarde situatie te halen. ,,Voorzichtig probeerde Edwin het dier in nood vanaf het nest in het net te krijgen. Het katje had geen enkele puf meer in zijn lichaam om tegen te sputteren en kon dus makkelijk worden gepakt.”

Ontzettend blij

,,Hij was helemaal uitgeblust en zijn nagels zijn compleet afgesleten, omdat hij waarschijnlijk wanhopig heeft geprobeerd uit de gracht te ontsnappen.” Nadat het drijfnatte kat helemaal was afgedroogd en gecontroleerd bleek dat de kat niet gechipt was. Het dier werd daarom tijdelijk opgevangen bij het dierenhospitaal in Den Haag.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Oreo werd tijdelijk opgevangen bij de Dierenambulance Den Haag © Dierenambulance Den Haag

,,Afgelopen zondag heeft de eigenaar van Oreo hem opgehaald. Ze was ontzettend blij dat hij gered is van dit heftige avontuur.”

Slapen

Oreo is inmiddels voorzien van een chip. ,,Dus mocht deze pechvogel in de toekomst nog een keer in de problemen komen, dan weet iedereen waar hij thuis hoort. Maar laten we hopen dat dit niet nodig is.”

Het baasje liet later nog aan de dierenambulance weten dat Oreo meteen ging slapen toen hij thuis kwam. ,,Even bijkomen van zijn avontuur.”

Bekijk hieronder de beelden die tijdens de redding zijn opgenomen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.