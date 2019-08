Kat Igor maakt ‘wereldreis’ van zeventig kilometer in drie maanden: ‘We hebben stad en land afgezocht’

Van wieg tot graf Zelfs toen huisarts Max over de negentig was, vroegen Wassenaar­ders om zijn raad

20:17 Hij was havenarts en huisarts in een Rotterdamse volksbuurt voordat hij een Wasse­naarse dorpsdokter werd. Wel eentje met een blauw zwaailicht op z’n dak want de dokter hield van actie. Deze week in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van de Wassenaarse huisarts Max van Tolingen (8 september 1926 - 21 juni 2019).