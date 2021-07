Kat met broodzak op hoofd speelt ‘verstoppertje’ met dierenambulance

Noodlijden­de Wildopvang Delft herbergt 3500 dieren in recordjaar

5 juli Trots, apetrots is ze op de vrijwilligers en donateurs die ervoor zorgen dat Wildopvang Delft nog steeds in bedrijf is. En hoe, want voorzitter en beheerder Willeke van den Heuvel noteerde over 2020 een recordaantal van 3533 dieren die zijn opgevangen. De financiële nood blijft. ,,Zonder donaties en giften waren we al lang failliet gegaan.”