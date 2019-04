Kat na twee dagen uit veel te hoge boom gehaald

Uitblazen in bonusland Cabaretier Jasper van Kuijk pakt jaartje rust in Zweden

21 april In het restaurant van Ikea Delft vertelt cabaretier en columnist Jasper van Kuijk over zijn 'sabbatical' in Zweden. ,,Ik ben nogal onrustig in mijn hoofd en ik ben best moe'', zegt hij. Met vrouw en drie zonen gaat hij in de bossen wonen.