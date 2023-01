Kat Nicky, die met gebroken achterpoten werd gedumpt in tas, is geopereerd

Het dier werd op 24 december gedumpt voor Kinderboerderij Herweijershoeve in het Zuiderpark. De kat zat in een doos in een tas. De kinderboerderij schakelde de dierenambulance in om het beestje te helpen. Al snel bleek dat de grote bange kater niet goed kon lopen. ,,Bij de dierenarts bleek hij zijn beide achterpoten te hebben gebroken”, legt de dierenambulance Den Haag uit. ,,Hij had veel pijn aan zijn gebroken pootjes en was daardoor erg boos en wilde niet goed eten.”