Kat Simba zat dagenlang vast onder metrorails: ‘Omstanders hoorden gemiauw achter het beton’

Een zielig miauwtje trok zaterdagavond de aandacht van voorbijgangers die langs het spoor van metrolijn E stonden. Kat Simba zat blijkbaar al dagen tussen het beton onder de metrolijn vast. Het beestje was op een onmogelijke plek in de problemen geraakt. Vervoersbedrijf HTM en de dierenambulance wisten Simba gisterochtend uit zijn benarde situatie te bevrijden.

De omstanders hoorden zaterdagnacht de noodkreet van Simba en alarmeerden de dierenambulance. ,,We namen poolshoogte. Niets te horen en niets te zien, voor zover dat mogelijk was van buitenaf”, laat de Dierenambulance Den Haag vandaag weten.



,,We constateerden dat we zonder de hulp van de HTM niets konden doen: we konden niet bij de ‘geheime kamer’ komen zonder een rooster weg te halen”, vertelt de dierenambulancewoordvoerder. ,,De opening die er zit, is voor de gemiddelde kat groot genoeg, maar voor de gemiddelde mens veel te klein.”

Vangkooi

Er zat volgens de dierenambulance dus niets anders op dan te wachten tot maandag op de technische dienst. ,,Wat wij toen nog niet wisten, was dat er bij de politie en de HTM een week eerder al meldingen van gemiauw waren binnengekomen.”

Zondag hoorden de medewerkers dat er meer meldingen waren geweest, waarna werd besloten om niet tot maandag te wachten. ,,Er werd over en weer gebeld tussen de dierenambulance en de HTM: konden we niet toch al een vangkooi neerzetten? Zouden we misschien in de nacht iets kunnen doen, wanneer de metro niet rijdt? Zo gezegd, zo gedaan: zondagavond laat werd de vangkooi alsnog geplaatst.”

Volledig scherm De vangkooi is dichtgeklapt © Dierenambulance Den Haag

Maandag viel de kooi dicht op het moment dat de medewerkers van de dierenambulance aankwamen. Simba kon het lekkers dat in de kooi was gelegd niet weerstaan en was vast komen te zitten in de kooi. ,,Een van de medewerkers van de HTM kroop de loze ruimte in en gaf de vangkooi via een smalle tussengang door aan zijn collega en aan onze chauffeur.”

Eten bij de buren

Omdat Simba voorzien was van een chip met de gegevens van de eigenaresse kon deze snel getraceerd worden. Diezelfde middag kon ze worden herenigd met haar huisdier. ,,Zij had zich nog geen zorgen gemaakt omdat Simba wel vaker lange tijd weg is en hij ook eten krijgt bij een buurvrouw. Later bleek dat de buurvrouw hem al anderhalve week niet had gezien. Het kan dus goed zijn dat Simba al die tijd opgesloten heeft gezeten.”

Het is niet de eerste keer dat er een kat op die plek vast is komen te zitten. Vier jaar geleden was een nieuwsgierige kat ook al het gat ingeklommen. ,,En hij heette ook Simba. Hoe toevallig! Om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt gaat de technische dienst van de HTM ervoor zorgen dat de opening gedicht wordt.