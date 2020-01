Katjes Elmo en Toetie zaten tijdens portiekbrand angstig weggedoken onder bank en bed

,,Het was even voor twaalven en ik lag in bed. Mijn vriend was nog in de woonkamer. Ineens hoorde ik hem roepen, iets onverstaanbaars. Ik dacht dat hij een wesp zag, want daar is hij panisch voor. Toen ik kwam kijken en naast hem voor het raam stond, zagen we de vlammen en de rook van het balkon onder ons omhoogkomen”, vertelt de buurvrouw. Zij heeft een heftige nacht achter de rug en de roetvegen nog in haar gezicht.