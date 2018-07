Katten gered van verstikking na vuurzee op dakterras

Brandende resten van het dak kwamen via het schoorsteenkanaal twee etages lager in een cv-installatie terecht. Daardoor ontstond ook daar brand, die volgens een woordvoerder vrij snel onder controle was.



Door de rookontwikkeling liepen de katten echter gevaar en moesten zij geëvacueerd worden. De dierenambulance onderzocht de dieren kort na het incident en gaf ze water en brokjes. Hun eigenaars gaan later op de dag nog langs bij de dierenarts.



De brand leidde tot waterschade in de onderliggende woningen. Er vielen verder geen gewonden bij het incident.



