Kattencafé Ditjes en Katjes gaat dicht: 'Wat hebben we het fijn gehad'

De sluiting van het kattencafé werd vandaag bekend gemaakt op de facebookpagina. Volgens Krol was het een moeilijke beslissing. ,,Want wat hebben we het ontzettend fijn gehad, met elkaar en bovenal met de katten.'' De dieren gaan 'met pensioen'. Voor hen is een nieuw thuis gevonden.



Voor wie nog afscheid wil nemen van de beestjes: het café is nog tot zondag 19 augustus geopend. Op die laatste dag wordt er een feestelijk afscheid gevierd met live muziek. Wie daar bij wil zijn, moet een tafeltje reserveren.