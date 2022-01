‘Katvanger’ blijkt luxe auto daadwerkelijk in tv-show te hebben gewonnen voordat zij de wagen verkocht

Het is niet altijd wat het lijkt. Een 24-jarige vrouw met een schoonmaakbedrijf kwam bij de politie in beeld toen zij een gloednieuwe luxe auto na een dag al verkocht aan een man die wordt verdacht van witwaspraktijken en daarvoor zogenoemde katvangers inzet. Wat blijkt? De vrouw heeft de auto gewonnen in een tv-show.

‘Een veel duurdere en luxere auto kopen dan je met je inkomsten kunt betalen. Dat is op z’n minst verdacht. In een groot milieuonderzoek, waarin de Haagse politie witwaspraktijken van een verdachte man onderzoekt, is dat precies wat er gebeurd is. Hij had een luxe auto gekocht, maar kon zich dat helemaal niet veroorloven. In het onderzoek naar de aanschaf van de auto stuitte de politie op een jongedame van 24 jaar, eigenaar van een schoonmaakbedrijf. Ze had een gloednieuwe wagen op naam gezet en na één dag al verkocht aan de verdachte. Uit de bankafschriften bleken echter geen betalingen.’

Criminelen zetten wel vaker ‘katvangers’ in, mensen die gebruikt worden om voor zo’n crimineel abonnementen af te sluiten of in dit geval met contant geld een auto te kopen. Op die manier blijft de crimineel zelf buiten beeld. Dat moest hier ook gebeurd zijn, was de overtuiging van de politie.

Quote Hoe ik aan de auto ben gekomen? Gewonnen bij een televisie­show 24-jarige vrouw, die als katvanger in beeld was

Omdat de verdachte er niets over wil zeggen, besluiten de rechercheurs de vrouw aan de tand te voelen. Ze begrijpt niet waarom ze van witwassen wordt verdacht en geeft rustig antwoord op de vragen. Hoe ze aan die auto was gekomen? ‘Gewonnen bij een televisieshow’, is haar antwoord. Een originele reactie, maar wel eentje die de rechercheurs niet voor waarheid aannemen.

Dealer

Als zij verder vertelt neemt hun verbazing alleen maar toe. Eigenlijk had de vrouw geen auto nodig, maar ze kon het geld goed gebruiken. Daarom heeft de onderneemster het gewonnen voertuig meteen via internet verkocht aan een man. Een dag nadat zij de auto bij de dealer had opgehaald was de verdachte hem bij haar komen halen. Hij had contant betaald, dat wel.

Zou de katvanger inderdaad een onschuldige prijswinnares kunnen zijn? Ja, zo blijkt nadat haar verhaal wordt gecheckt. Een collega kijkt de aflevering terug en daar verschijnt inderdaad de jongedame in beeld met een gewonnen auto. De verdachte man mag nog wel uitleggen hoe hij aan dit geld is gekomen.

