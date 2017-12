Kaviaarhandelaar Jacobus Toet uit Scheveningen overleden

De 79-jarige 'Mister Kaviaar' woonde in een verzorgingstehuis in Scheveningen. Toet stond bekend als de man die kaviaar naar Nederland heeft gebracht. En hij was een geziene figuur in societykringen, waar hij spreekbeurten en proeverijen gaf. ,,Hij was zeer gepassioneerd over kaviaar en heeft er echt een product van gemaakt", zegt Bogte.