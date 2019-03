Keane en Maxi Jazz van Faithless naar Live on the Beach

De Britse popgroep Keane is de hoofdact van het evenement Live on the Beach op zaterdag 7 september op het strand van Scheveningen. Maxi Jazz van het danscollectief Faithless sluit het festival af met een dj-set. Daarin komen alle grote hits van Faithless zoals God Is A DJ en Insomnia voorbij.

Na vier edities met louter Nederlandse namen zoals Di-rect, Anouk, Marco Borsato en Doe Maar kiest de organisatie voor het eerst voor twee grote buitenlandse acts. ,,We zijn het land met de hoogste festivaldichtheid per hoofd van de bevolking, dan is het altijd enorm puzzelen naar een tot de verbeelding sprekende naam’’, zegt organisator Arwin Touw. ,,Keane geeft dit jaar maar één concert in Nederland en dat is in Scheveningen. De groep heeft tien jaar geleden al een keer opgetreden op ons evenement Beatstad. Dat heeft geholpen om ze naar Scheveningen te krijgen.’’

Pauze

Keane kan wereldwijd bogen op ruim 12 miljoen verkochte albums. De band scoorde hits met Somewhere Only We Know en Everybody’s Changing. In 2013 nam de band een pauze. Sindsdien verschenen er twee soloalbums van zanger Tom Chaplin. Na de zomer van 2019 verwacht Keane een nieuw album uit te brengen.

Andere namen die op 7 september hun opwachting maken in Scheveningen zijn Van Dik Hout, Pat Smith, Rondé en het duo Suzan en Freek, bekend van de huidige hit Als het avond is. De voorverkoop begint vrijdag om 10.00 uur via de site.