‘Kebabexplosie’ in Den Haag: aantal locaties met bijna 40 procent gestegen

Supermarkt Albert Heijn in Moerwijk gaat een paar weken dicht

17:04 Doe jij je dagelijkse of wekelijkse boodschappen bij supermarkt Albert Heijn aan de Betje Wolffstraat? Let dan even op. Die winkel wordt de komende tijd verbouwd en sluit daarom tijdelijk de deuren. Dat schrijft mediapartner Indebuurt Den Haag.