Kees kreeg de baan én de juf, daarna zou hij met zijn Fieke een leven lang samen zijn

Column Voor mijn eigen gemoeds­rust leg ik mijn telefoon de komende tijd het gros van de dag opzij

19:00 Pre corona telde de tijd die ik doorbracht op mijn telefoonscherm al een treurige drie uur per dag. Nieuwssites checken, e-mails, Instagram, Whatsapp en weer terug. Op alle momenten dat ik even zat. Wanneer ik werkte aan een stuk, maar geen zin had om te schrijven. In mijn camper, uiteraard als ik zelf niet reed. En jawel, ook op het toilet, waar ik eindeloos filmpjes keek tot ik een stem hoorde achter de deur - ‘hallo, ik moet ook naar de wc’.