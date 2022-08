Kees van Kooten treedt zelden op, maar voor Karel de Rooij maakt hij een uitzondering

Aanleiding van zijn bezoek is de tentoonstelling over de hoogtijdagen van variété, circus, muziek en cabaret in Scheveningen die nog tot en met 4 september in het museum is te zien. Karel de Rooij - bekend als Mini van het variétéduo Mini & Maxi - heeft de tentoonstelling samengesteld. Als betrokken inwoner van Scheveningen en begeleider van menig jong artiest maakt hij zich al jaren hard voor terugkeer van het verdwenen amusement in de badplaats.