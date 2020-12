Keihard nodig nu: speciale ambulance om aan de beademing vervoerd te worden

Ook de kerk lijdt onder corona: ‘Het is zo verdrietig dat je zo weinig mensen kunt zien’

24 december Mensen die samenkomen voor hun geloof of levensovertuiging zijn uitgezonderd van de landelijke coronamaatregelen. Maar in Den Haag en omgeving houden de meeste kerken hun deuren gesloten of laten maar een beperkt aantal gelovigen toe. ,,We hebben ook een verantwoordelijkheid naar de samenleving toe.’’