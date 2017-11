Keiharde coalitiekritiek op Spuiforum: 'stuurloos schip'

Felle kritiek komt ook van coalitiegenoten van Wijsmuller. VVD-fractieleider Frans de Graaf: ,,Het project is een stuurloos schip geworden. De tegenvallers volgen elkaar op.'' CDA-raadslid Michel Rogier: ,,De wethouder moet klip en klaar vertellen hoe hij de dekking ziet. Ik moet dit in het koffiehuis kunnen uitleggen en dat kan zo niet.''



Oppositiepartijen zien in het exploitatietekort van ruim twee miljoen euro 'het zoveelste bewijs' dat het misloopt: ,,Wijsmuller heeft zijn belofte over een beter en goedkoper gebouw verbroken'', zegt PVV-raadslid Daniëlle de Winter. ,,Het is game over voor Wijsmuller en zijn cultuurcomplex.''