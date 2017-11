'Keiharde PVV'er' Gerbrands wordt lijsttrekker

Gerbrands is sinds 2010 PVV-raadslid en werd fractievoorzitter in 2015. Sinds maart zit ze ook in de Tweede Kamer. De voormalig verpleegkundige omschrijft zichzelf als 'een keiharde PVV'er': ,,En direct. What you see is what you get.'' Haar uitspraken over het uitkammen van de Schilderswijk wekte vorig jaar veel woede in de raad, ook brak ze bruusk met de andere fractieleiders begin 2016.