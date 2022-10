Kelderbrand in Haviklaan, twee woningen ontruimd

column Het dumpen van brood veroor­zaakt groepsver­krach­tin­gen

Gemiddeld worden in Nederland dagelijks 435.000 broden weggegooid. Eh, dagelijks. Dat is niet te verteren. Dat weggooien zorgt voor een groeiend probleem: de ratten en muizen in de Mall of the Netherlands kwamen ergens vandaan. Daarom is in Leidschendam-Voorburg ten langen leste een voerverbod voor dieren uitgevaardigd. Het gaat je honderd euro kosten als je de vogeltjes en eendjes voert.

14 oktober