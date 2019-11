Kelderkraker tussen twee totaal verschillende teams: ‘Alleen clubkleuren zijn gelijk’

Video Laura’s hond brengt elke week krentenbol­len van de bakker naar huis

14:11 Laura gaat elke vrijdag met haar hond Zenda boodschappen doen. Laura rijdt dan op de fiets vanaf huis richting de bakker in de Dorpsstraat met Zenda voor haar uit. Naast brood koopt ze altijd een zak krentenbollen en het grappige is, Zenda neemt die zak in haar bek en brengt die rennend mee richting huis. We gingen een kijkje nemen en legden dit tafereel vast op beeld.