Keniaanse kanonnen klaar om te knallen bij de CPC

Het is dat je als toeschouwer bij deze voorjaarsklassieker automatisch hoopt dat de Keniaanse toplopers hun PR verbeteren. Anders zou je wensen dat ze wat langzamer liepen, want nu is het indrukwekkende schouwspel weer zo snel voorbij.

Van Leonard Langat kunnen we verwachten dat hij met veel vertrouwen en in vorm aan de start op de Koningskade verschijnt. De 29-jarige loper schreef in de eerste week van oktober 2019 nog de halve marathon van Cardiff op zijn naam. Hij deed dat door meer dan een minuut (!) van het parcoursrecord af te halen. Hij finishte in Wales in 59 minuten en 29 seconden.