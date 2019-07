Kerel met groot politiehart kreeg 9-jarige meisje dat met messteken was omgebracht nooit van zijn netvlies

Ad Bayer (17 januari 1954 - 2 juni 2019) was de zoon van de poelier in de Haagse Vos in Tuin straat, 't straatje dat van het Lange Voorhout naar de Denneweg loopt. Het was een drukke zaak met daarachter, en in de kelder, grote vriescellen waar de konijnen, hazen en fazanten werden bewaard die door de Haagse en Wassenaarse adel tijdens jachtpartijen waren geschoten. Ad, die eerst naar het Aloysius College ging en daarna naar de mts, kon villen en uitbenen. Hij was sterk en praktisch. Terwijl zijn broers het advies van hun vader volgden en naar de universiteit gingen, meldde Ad, die van actie en van mensen hield, zich bij de politie.