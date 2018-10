Kerk ontsnapt aan de slopershamer dankzij komst appartementen

Het is een vraag waarmee veel kerkbesturen tobben. Hoe vinden we geld voor grote renovaties? Die zijn dringend nodig, aangezien de gebedshuizen in de jaren 60 misschien nog goed functioneerden, maar niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. De Pax Christikerk heeft met projectontwikkelaar NL-Development een creatieve oplossing bedacht.



De kerk tegenover winkelcentrum Het Kleine Loo in Mariahoeve was in 1964 het enige gebouw met een schuin dak. Ruim een halve eeuw later kampt de kerk met twee grote problemen. ,,Asbest in de dakbedekking en de vloer stond op instorten'', legt kerkrentmeester Rien Rot uit.



,,De kerk was ook erg verouderd'', zegt gemeentelid Femke Kemink. Het gebouw nam veel ruimte in die ook nog eens inefficiënt was ingericht. Er was een grote pastorie met zaaltjes die nauwelijks benut werden. Verder was de kerkzaal te ruim bemeten voor de honderd mensen die hier wekelijks hun geloof beleden.