Kerkasiel afgesloten met een lach

Interview Steven Slats: ‘Mark voelt aan alles dat het niet eerlijk is gegaan’

7:02 ,,Natuurlijk is Mark teleurgesteld. Het is gewoon niet eerlijk gegaan.’’ Vanuit Wassenaar neemt Steven Slats het op voor zijn broer Mark, die heel lang en misschien wel tegen beter weten in bleef hopen dat hij de Golden Globe Race kon winnen.