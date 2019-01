Kerkasiel voor Armeens gezin stopt

Om 13.30 uur is de afsluitende viering, waar geen pers bij welkom is. Later volgt een dankdienst en een feest. ,,Het blijft nauwelijks te bevatten dat het straks voorbij is en ook nog met dit resultaat”, aldus Stegeman op sociale media.



De tot nu toe uitgeprocedeerde Armeense familie Tamrazyan is al sinds eind oktober in de kerk ondergedoken om uitzetting te voorkomen. Daar werd een non-stopkerkdienst voor hen gehouden. Tijdens een kerkdienst mogen politie en andere overheidsinstellingen namelijk een kerk niet binnengaan, stelt de Wet op het Binnentreden.



Regeringspartijen sloten gisteravond laat een compromis over de verruiming van het kinderpardon. De huidige regeling voor kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland en daarmee hier ‘geworteld’ zijn wordt versoepeld, waardoor honderden kinderen alsnog mogen blijven. Of dit ook geldt voor de familie Tamrazyan, is nog niet bekend.