Kermis op Malieveld gisteravond gesloten na vechtpartijen

UpdateDe kermis op het Malieveld in Den Haag is gisteravond op last van de politie een uur eerder gesloten na een groot aantal vechtpartijen. Een groep van zo'n honderd mensen zorgde voor overlast. Vanmiddag ging de kermis weer gewoon open.