Kermisexploitanten boos over maximumaantal wagens bij demonstratie op Malieveld

Nicole Vermolen, een van de organisatoren, noemt het besluit ‘belachelijk'. ,,Het maakt geen impact als we ons materieel bij het ADO-stadion moeten parkeren.” De exploitanten wilden met honderd tot honderdvijftig wagens naar Den Haag afreizen. Dat hadden er wel meer dan vijfhonderd kunnen zijn. ,,Maar dat hoeft niet, we wilden het een en ander uitstallen van het materieel dat het gezicht is van onze branche, onze broodwinning.”

De gemeente vraagt de demonstrerende ondernemers om hun wagens bij het ADO-stadion te parkeren. Tien voertuigen mogen naar de verharde Boorlaan, naast het Malieveld. Aan het grasveld zelf wordt morgen juist onderhoud aan gepleegd door Staatsbosbeheer.

Quote Het gaat in onze branche om familiebe­drij­ven, de stress gaat zich daarin wreken Nicole Vermolen

De exploitanten willen dat kermissen weer open kunnen, zodat ze nog iets van het seizoen kunnen maken. Vanwege corona is dat nog niet toegestaan. ,,Onder bepaalde voorwaarden moet dat kunnen. We hebben al sinds oktober geen inkomsten meer. We staan anderhalve meter van de afgrond. Het gaat in onze branche om familiebedrijven, de stress gaat zich daarin wreken.” Hoop dat de verliezen van dit jaar nog goed te maken zijn, heeft Vermolen echter niet.

Ze probeert de gemeente nog op andere gedachten te brengen, zodat het protest toch nog uitgebreid kan worden. Of alle demonstranten zich aan de maatregel zullen houden, als de gemeente vasthoudt aan het aantal van tien wagens, is de vraag. ,,We waren wel voornemens om met meer wagens te komen voor een goede vertegenwoordiging. Met meer dan tien.”

Niet meer te houden

,,Wij gaan gewoon naar Den Haag, want de mensen zijn niet meer te houden’’, zegt kermisexploitant Frank Vale uit Bergen op Zoom, eveneens een van de organisatoren van de protestactie. Na gesprekken met staatssecretaris Mona Keijzer en minister Ferd Grapperhaus is het volgens Vale geen optie om het protest af te blazen.