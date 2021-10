Kermisgangers met bivakmuts, wapens én schaar opgepakt

Column Ik neem aan dat Kapteijns een spreekuur heeft, als hij zo begaan is met hen die de weg niet weten

8 oktober De aanval is gisteren geopend op de grootste partij van Den Haag. Kersverse wethouder Arjen Kapteijns (‘ik wil nóóit wethouder worden, want ik stotter’) wil afrekenen met de ombudspolitiek van Hart voor Den Haag. Een naam waar nog steeds het wormvormige aanhangsel ‘Groep de Mos’ achteraan bungelt. Ik weet niet waarom. Waarschijnlijk is het zoiets als een ingescheurde nagel aan je vinger: niet prettig, maar op een bepaalde manier voelt het ook lekker.