Kerst met De Mos in omstreden zalencentrum: als een Messias met een schaal aardappelkroketjes

Eén van de meestge­zoch­te Britse criminelen opgepakt in Haags restaurant

27 december In een restaurant in Den Haag is de vermoedelijke leider opgepakt van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met wapensmokkel naar het Verenigd Koninkrijk. De 28-jarige Daniel Burdett uit Liverpool – een van de meestgezochte Britse criminelen – werd al vijf jaar gezocht. Het Britse Nationale Misdaadagentschap (NCA) spreekt van een ‘fantastisch resultaat’.