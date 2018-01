Kerstbomen 'rausen' voor een cadeaubon

Maatschappelijk ondernemer Marc Brouwers weet wel hoe hij de straten schoon krijgt en de kinderen naar buiten. Vorig jaar lanceerde hij in Scheveningen 'Verloot je boompje'. Dat leverde 2.500 bomen op bij zes inzamelpunten. Het doel: de straten schoon krijgen en de kinderen naar buiten halen.



Dit jaar is de actie uitgebreid naar Wateringse Veld (Escamp). In totaal verwacht hij 3.000 bomen op te halen. ,,In Scheveningen was het vorig jaar een groot succes. Stadsdeel Escamp vroeg me of we het daar ook wilden doen. Ze hadden er aardig wat last van afgedankte kerstbomen. Die werden in de fik gestoken.''



Scheveninger Brouwers kwam op het idee voor 'Verloot je boompje' doordat de badplaats 'een echt kerstbomenstadsdeel' is. ,,Vroeger waren hier veel vreugdevuurtjes. Je had het kerstbomen 'rausen' (kinderen schuimden de straten op zoek naar weggegooide kerstbomen voor op het vuur, red.). Dat hield op toen de vreugdevuren naar het strand werden verplaatst (met pallets erop, red.). De kerstbomen bleven liggen.''