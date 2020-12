Kerstlockdown: Hoe erg het ook is, je kan er altijd nog om lachen

Lachen kan behoorlijk emotioneel zijn. Daarom gebruiken we vaak heftige taal om die ervaring te beschrijven: ik heb zitten gieren, ik lag in een deuk, ik heb me gek gelachen, ik heb me bescheurd, ik dacht dat ik dood ging. Een lach is, fysiek gezien, een reactie van het lichaam op een kleine hapering in de hersens. Je hersens volgen logica, humor niet. Humor is per definitie onlogisch en onverwacht. Gevolg: er ontstaat kortsluiting in je hersencellen. Om die spanning af te voeren ga je lachen.