Kerstveiling RKAVV breekt records: ‘We hebben duidelijk de gunfactor’

Jonas Bloemen is lid van de organisatie van de Kerstveiling. Die vond afgelopen vrijdag voor de vijfde keer plaats. De overige leden zijn Rob en Patrick van Pruijssen, Frans van Rossen, Henry Steffens, Marcel Gräffner, Nicole Duijve-steijn, Jelle Abma, Remco Overdevest en Allie van den Berg. Daarnaast leverden ook een heleboel andere mensen zo hun bijdrage, want RKAVV is typisch een vereniging waar ze als geen ander weten dat vele handen licht werk maken. Daardoor straalt het als geheel enthousiasme en doorzettingsvermogen uit. Daar gaat een aanstekelijke werking vanuit.