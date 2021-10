Kersvers Haags Kamerlid Fonda Sahla krijgt steun van VVD-mastodont Frits Bolkestein

Van Voorburg naar miljoenen­pu­bliek: ‘Kiwi’ Logan van Beek wil vlammen op het WK

15:01 Logan van Beek speelt deze maand voor een miljoenenpubliek. En daar was het hem allemaal om te doen toen hij naar Nederland terugkeerde. De in Nieuw-Zeeland geboren cricketer speelde afgelopen seizoen voor VCC uit Voorburg en staat binnenkort in Oman en de Verenigde Arabische Emiraten op het WK T20.