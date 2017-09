Kersverse cardiologen zijn van Haagse makelij

Niet elk ziekenhuis mag zomaar zelf cardiologen opleiden. Het zijn voornamelijk de academische centra die dit doen en maar een paar 'gewone' ziekenhuizen. Dat Haga zo'n opleiding in huis heeft, is dan ook bijzonder.



De eerste twee zijn er net afgestudeerd, er zitten er 24 'in de pijplijn' en volgend jaar komen er nog vijf bij. Daarmee is het beginnetje gemaakt van een heuse 'Haagse school' binnen de cardiologie.



De eerste twee geslaagden zijn Tommy Liu (38) en Sarah Hamel-Brown (39). Toen Liu hoorde dat er een nieuwe opleiding kwam in Den Haag was hij de eerste om zich aan te melden. De vrijheid van zo'n opleiding-in-wording sprak hem aan. ,,Ik wist precies wat ik wilde gaan doen en in Haga kon dat. Meestal is het voorgekookt. Dan bepaalt de opleider wat je gaat doen.''



Komend uit een ondernemersfamilie was de dertiger niet bang om in het diepe te springen. ,,De instelling die ik van huis uit meekreeg is dat niets onmogelijk is. Dat je soms een gokje moet durven wagen.''



De jonge arts wist welke kant hij op wilde, die van de interventiecardiologie, het specialisme binnen de cardiologie dat zich vooral bezighoudt met dotterbehandelingen. Dat ligt hem. Bescheiden: ,,Ze zeggen dat ik redelijk handig ben.''



Het mooie van het hartcentrum in het Hagaziekenhuis is 'dat alles hier in eigen huis wordt gedaan', aldus Liu. ,,Van hartoperaties tot dotterbehandelingen en acute zorg. Je maakt hier alles mee. Dat is de grote pré.'' Ziekenhuizen die niet alles zelf kunnen doen, plaatsen de patiënt voor bepaalde behandelingen over naar een ander ziekenhuis. ,,Dan ben je hem kwijt.''

Quote De instelling die ik van huis uit meekreeg is dat niets onmogelijk is. Dat je soms een gokje moet durven wagen Tommy Liu