Kersverse ouders hoeven straks niet meer naar de balie voor geboorteaangifte

Den Haag is na Rotterdam en Delft een van de steden in Nederland die online geboorteaangifte mogelijk maakt. In Amsterdam loopt een proef, samen met het OLVG Ziekenhuis in Amsterdam Oost. En in Rotterdam is digitale aangifte zelfs mogelijk via een videoverbinding. Dat scheelt in de kraamweek gejakker naar het stadhuis. ,,En de ouders kunnen de aangifte samen doen via de videoverbinding’’, aldus een woordvoerder.