Kersverse wethouder Willeke Mertens moet na drie weken al stap terug doen na ontdekken longtumor

Aziatische worstelle­gen­de verrast Haagse vecht­school met bezoek: ‘Hij is van de categorie Messi en Ronaldo’

Liefhebbers van vechtsport konden zaterdag in Den Haag hun ogen amper geloven. In een zaal vol leergierige enthousiastelingen verzorgde de Iraanse worstellegende Alireza Heidari (46) een seminar. Bij het Haagse Martial Arts Center waren ze in extase dat ze de ‘Lionel Messi of Cristiano Ronaldo’ van het worstelen mochten ontvangen. ,,Het is amper te omschrijven wat een eer het is dat deze man vandaag bij ons is.”

27 juni