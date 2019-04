Ketheltunnel (A4) komend weekend afgesloten

Rijkswaterstaat voert vanaf vrijdag 26 april 21.00 uur tot en met maandag 29 april 05.00 uur werkzaamheden uit in de Ketheltunnel. Tijdens de werkzaamheden is de tunnel dicht in beide richtingen.



Weggebruikers moeten rekening houden met ongeveer tien minuten extra reistijd. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer vanuit Delft omgeleid via de Kruithuisweg (N470) naar de snelweg A13. Vanuit Schiedam kan het beste worden gereden via Knooppunt Kethelplein en de A20 naar de A13.



Volgens Rijkswaterstaat betreft het onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn om de tunnel veilig te houden. Het gaat dan vaak om het vervangen van de ventilatoren, camera's, verlichting en vluchtdeuren. Ook het aanpassen of vernieuwen van de software om de tunnels op afstand vanuit de verkeerscentrale te bedienen, valt onder groot onderhoud.



Elke ochtend het nieuws uit de regio in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Den Haag, Delft, Westland of Zoetermeer!