Kettingbotsing op Binckhorstlaan, 3 mensen gewond

Ahmad krijgt celstraf en tbs voor brandstich­ting CBR in Rijswijk: ‘Al negen keer gezakt voor rijbewijs’

Voor brandstichting bij het CBR in Rijswijk op 3 januari 2020 is Ahmad B. in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel en tbs met dwangverpleging. ,,Ik was die dag mijzelf niet.”

