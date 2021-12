Keukenbrand bij Encore: gasten die voor ‘lunchconcert’ met Tino Martin kwamen staan op straat

In de keuken van Encore by Simonis aan de Doctor Lelykade in Scheveningen is vanmiddag brand uitgebroken. Het is een dubbele domper voor het bekende visrestaurant, dat vanwege de verwachte coronamaatregelen waarschijnlijk binnenkort de deuren weer moet sluiten.