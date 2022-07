Keukenbrand bij restaurant Callao snel onder controle

Bij de brandweer kwam aan het eind van de middag een melding binnen van een brand in het restaurant. Meerdere voertuigen rukten uit om de situatie onder controle te krijgen. ,,Met dit weer schalen we al snel op”, legt een woordvoerder van de brandweer uit. ,,Dat is ook voor de veiligheid van onze mensen.”



Niet veel later bleek het om een kleine brand te gaan. ,,Een keukenbrandje dat is doorgeslagen in de afzuigkap.” De vlammen waren snel onder controle. Niemand raakte gewond.