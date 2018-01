Kibbelende 'Forums' in rechtbank

Onderscheidend

Hoewel de partijnaam op Forum voor Democratie lijkt zijn de woorden 'Den Haag' en 'Democratie' onderscheidend genoeg, meent de Kiesraad. Toch sloeg het Haagse Stembureau het advies van de Kiesraad in de wind. Volgens de woordvoerder van het Haagse Stembureau kunnen stemmers de kluts kwijtraken als ze Forum voor Den Haag op de kieslijst zien: ,,Er bestaan grote verschillen in geletterdheid in Den Haag. Wij willen niet dat mensen denken dat ze op een lokale Forum voor Democratie stemmen. Als ik Google en Forum in tik krijg ik 30 hits over Forum voor Democratie.''



Het Haagse Stembureau kreeg bijval van Henk Otten van Forum voor Democratie. Hij is het eens met de weigering van Forum voor Den Haag. Volgens Otten beraadt zijn partij zich of en hoe ze gaan optreden tegen de opkomst van lokale Forum-partijen die meeliften op het succes van Baudets beweging.