Kick Out Zwarte Piet denkt na over Plein-verbod

,,Dit is enorm teleurstellend voor een stad als Den Haag. Een stad die zo open minded oogt. Wij zijn er niet om het feest te verpesten. Wij willen verandering. Demonstreren doen we uit overtuiging. We zijn niet uit op een knokpartij. Het zijn anderen - rechts extremen - die het niet tolereren. We denken erover na. We moeten vooral ook om onze eigen veiligheid denken.’’