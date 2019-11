Kick Out Zwarte Piet frontman Jerry Afriyie: Met geweld krijg je ons niet stil

De bestorming van de bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Den Haag, waarbij gisteravond vijf mensen zijn aangehouden , heeft veel losgemaakt bij KOZP-frontman Jerry Afriyie. ‘Ik heb echt geen woorden voor wat er is gebeurd’, laat hij weten in een bericht op Facebook.

‘Rond de zestig man met gezichtsbedekkende kleding probeerden ons congres binnen te stormen met knuppels, zwaar vuurwerk en andere wapens. En toen dat niet lukte, hebben ze alle ramen en auto’s die in de omgeving waren, vernield’, schrijft Afriyie op Facebook. ‘Allemaal omdat een traditie die voor alle kinderen een feest hoort te zijn niet voor alle kinderen een feest mag zijn.’



‘Voor jouw kinderen is het prima zo, dus mijn kinderen en vele anderen mogen zich twee maanden per jaar lekker onveilig voelen’, richt de dichter en mensenrechtenactivist zich tot de verdachten. ‘Dit gaat niet meer om een kinderfeest, maar toont precies het racisme dat wij aankaarten.’

Tekst loopt door onder foto

Volledig scherm Een bijeenkomst van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in een pand in de Beatrijsstraat in Den Haag is gisteravond hevig verstoord. © Regio15

Quote Dit gaat niet meer om een kinder­feest, maar toont precies het racisme dat wij aankaarten Jerry Afriyie

Afriyie schrijft verder: ‘Dit is de omgekeerde wereld. Wij accepteren racisme niet. Niet vandaag, niet morgen en never nooit. Niet zo lang wij leven en in goede gezondheid verkeren zullen wij institutioneel racisme, discriminatie en uitsluiten toestaan. De daders van deze laffe actie brengen ons alleen maar dichter bij ons doel: een doel dat gegarandeerd bij zal dragen aan een Nederland waar we rekening houden met elkaar, ongeacht geslacht, ras of etnische afkomst, religie, handicap. Een Nederland dat massaal opstaat tegen mensenrechtenschending. Want dat is wat ons vanavond is overkomen, ons recht op vergadering is geschaad.’

Volgens Afriyie is de politiek nu aan zet: ‘Doe fakking iets met je we zijn neutraal. “If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor”.’

Quote Met geweld krijg je ons niet stil Jerry Afriyie Hij sluit af met de woorden: ‘Ik ben supertrots op alle mensen en strijders die vanavond aanwezig waren en alle mensen die volgende week samen met ons, zij aan zij, de straat op zullen gaan om ons land wakker te schudden uit haar koloniale slaap. Want met geweld krijg je ons niet stil.’



Kick Out Zwarte Piet zal de komende tijd tijdens zeker twaalf intochten ‘met racistische karikaturen van zwarte mensen’ van zich laten horen, belooft Afriyie, ‘voor #2020zwartepietvrij'.