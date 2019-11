Kick Out Zwarte Piet met ‘ordedienst’ naar intocht, bedreigde organisator heeft ook beveiliging

Uit een poll van AD Haagsche Courant die gisterenmiddag een aantal uur online was, blijkt (begin van de avond) dat bijna de helft van de respondenten geen zin meer heeft in de intocht in Den Haag en daarom niet gaat. De sfeer is verpest geeft 36 procent van die mensen aan.



Tien procent van de deelnemers aan de poll geeft zelfs aan vanwege gevoelens van onveiligheid weg te blijven bij het sinterklaasfeest in de stad. Ondanks oplopende spanningen rekent organisator Boelhouwer toch op een leuk kinderfeest in de stad.



Met de beveiliging in de stoet en in de mensenmenigte zit het echt goed, zegt Boelhouwer. Die was al goed, en die hoeft na de bestorming van KOZP afgelopen weekeinde niet verder te worden aangescherpt, zegt hij. Boelhouwer deed eerder wel een dringende oproep aan alle activisten. ,,Blijf 16 november thuis. Mijn oproep is heel simpel, laten we de rol van 'Piet' buiten het gezichtsveld van de kinderen bespreken.‘’



De politie zit bovenop het dossier. ,,We staan voortdurend in contact met de organisatie'', aldus een woordvoerder. ,,We gaan kijken of de inzet bijgesteld moet worden na wat er vrijdag is gebeurd."