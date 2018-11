Kick Out Zwarte Piet vindt Statenkwartier ‘niet zichtbaar genoeg’ voor demonstratie

Kick Out Zwarte Piet mag demonstreren op het Stadhoudersplantsoen in het Statenkwartier, maar de Haagse actievoerders vinden dat helemaal niets en eisen een plek in de binnenstad wegens de zichtbaarheid. De burgemeester van Den Haag Pauline Krikke vindt dat de groep in het Statenkwartier, pal naast de route van de Sint, júist zichtbaar is.

Mariam Elmaslouhi, de woordvoerder namens de Haagse actiegroep tegen zwarte piet, kent alleen maar teleurstelling om het besluit van de gemeente. Na het verbod op Het Plein in de binnenstad was de actiegroep in de veronderstelling dat ze uit drie opties mocht kiezen en had daarbij een sterke voorkeur voor het Lange Voorhout. Tot ze vandaag hoorde dat het toch het Stadhoudersplantsoen gaat worden. ,,Daar willen wij helemaal niet staan. Een demonstratie gaat om zichtbaarheid. Zoals ik altijd zeg: een boekenverkoper zet je niet op de vismarkt. We moeten in de binnenstad staan”, vindt Elmaslouhi.

De burgemeester stelt echter dat het Stadhoudersplantsoen met zorgvuldigheid is uitgezocht en wél hen ondersteunt in de zichtbaarheid. ,,We hebben samen met de politie en de officier van justitie alle alternatieven gezocht en kwamen uit op het Stadhoudersplantsoen, vlakbij het Gemeentemuseum”, laat de woordvoerder namens de burgermoeder weten.



Volgens hem is die plek prominent. ,,Die plek ligt langs de route die de Sint op zijn paard en met zijn hele gevolg aflegt vanaf Scheveningen naar het centrum van Den Haag. Zo kunnen de demonstranten op een zichtbare en hoorbare plek hun geluid laten horen. De demonstranten kunnen hier demonstreren op het door hen gewenste tijdstip, namelijk van 10.00-18.00 uur.”

