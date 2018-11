Kick Out Zwarte Piet: Waarom is Sinterklaas geen vrouw?

Pieter doet dat op het Plein in Den Haag bij het slot van de Haagse intocht, in een van de achttien gemeenten waarin Kick Out Zwarte Piet dat weekend demonstreert. Dat de intocht van Sinterklaas in Den Haag voor het eerst wordt overschaduwd door de demonstratie bij het kinderfeest is volgens Pieter zeker niet de schuld van Kick Out Zwarte Piet, maar van de ouders. Aan de kinderen op het Plein heeft ze geen boodschap. ,,We staan er niet voor de kinderen, we staan er voor de ouders. Die kiezen er constant voor hun kinderen naar een racistisch feest te brengen. Hoe kun jij mij vragen: ‘hou je mond’. De ouders kiezen ervoor hun kinderen getuige te laten zijn van een racistisch feest.’’

Vrouw

Pieter heet ze. Ze was Haags jongerenambassadeur. ,,En ik ben feministe.’’ Wat haar betreft moet het roer radicaal om. Sinterklaas mag een vrouw worden. ,,Of een man in een rolstoel. Hij kan toch iedereen zijn? Dat is mijn houding naar de figuur, die op 5 december cadeautjes komt brengen.’’ Sinterklaas als vrouw. Het is haar persoonlijke voorkeur, want voor Kick Out Zwarte Piet is het volgens haar al voldoende als Zwarte Piet als racistische karikatuur verdwijnt. ,,Daarmee is het feest vrij van racisme.’’ Er komen dus géen acties tegen de figuur Sinterklaas, zegt zij. Dat Den Haag al een paar jaar ook roetveegpieten heeft, is voor haar niet genoeg. ,,We zien de roetveegpiet als een black face light. Een light versie van de karikatuur Zwarte Piet. Het is strafbaar om mensen te discrimineren en toch kiest de gemeente Den Haag ervoor dat te doen.’’

Vreedzaam

Daarom voert Naomie Pieter met Kick Out Zwarte Piet op 17 november actie op het Plein waar het slotfeest van de intocht is. ,,Vreedzaam, maar we zijn wel zichtbaar aanwezig.’’ Hoeveel demonstranten er komen? ,,Dat kunnen we niet vertellen. We krijgen nog steeds elke dag via sociale media berichten binnen van lokale mensen die zich willen aansluiten.’’



In het weekend wordt in achttien steden door lokale activisten geprotesteerd. ,,Dat er voor het eerst op zo’n grote schaal verzet is, is een signaal dat in heel Nederland mensen opstaan.’’



Een organisatie die de touwtjes aanstuurt en in handen heeft, is er niet, zegt ze. ,,Ik zou zeggen dat een groep burgers bij elkaar komt. Kick Out Zwarte Piet staat voor een collectief verzet waar mensen zich achter durven te scharen.’’



