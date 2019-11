Kickboksers Nanil en Mischa koesteren dezelfde droom: Groot worden in hun sport

Drie weken geleden maakten Nanil El Ayyadi en Mischa Eradus een trip naar Irak, die een diepe indruk heeft achtergelaten. De twee kickboksers van Fightclub 070 hielden de Nederlandse eer hoog tijdens een landenwedstrijd tegen de Irakezen. Het was vooral Eradus die tijdens het gala in Erbil veel opzien baarde met een supersnelle knock-out. Zijn tegenstander Namo Fazil lag binnen vier seconden plat op het canvas. ,,Wat Mischa daar deed was echt gruwelijk. Hij beschikt ook over een keiharde stoot", zegt El Ayyadi lachend.

El Ayyadi won in Irak zijn partij tegen Mustafa Al Qaisy in drie rondes en stond een week later alweer in de ring voor een volgend gevecht. ,,Die won ik ook. Normaal vecht je nooit zo kort op elkaar, maar ik kom terug van een blessure en wilde weer ritme op doen. Ik heb een halfjaar last gehad van een pijnlijke knokkel en kon daardoor niet lekker trainen. Dat was enorm frustrerend."

Nanil El Ayyadi reist vijf keer in de week met de trein van Maassluis naar de Ferdinand Bolstraat in de Haagse Schilderswijk voor zijn trainingen. ,,Mischa en ik sparren veel met elkaar. Hij beschikt over keiharde vuisten en ik moet het vooral hebben van mijn snelheid. We maken elkaar beter”, vertelt El Ayyadi.

De student-ondernemer zet voorlopig alles opzij om zijn grote droom in vervulling te zien gaan. ,,Ik wil als kickbokser mijn brood verdienen, zodat ik mijn ouders financieel kan onderhouden. Mijn vader is tomatenplukker. Dat is loodzwaar werken en dit is hem ook aan te zien. Voor ik met kickboksen in aanraking kwam, was ik een vervelend mannetje. Ik haalde kattenkwaad uit en bezorgde mijn ouders veel verdriet. Dankzij de sport heb ik een doel in mijn leven, sta ik weer op het rechte pad en is mij discipline bijgebracht."

Terugbetalen

Eradus luistert instemmend naar de woorden van zijn sparringspartner. ,,Er is toch niets mooiers dan je ouders terugbetalen voor datgene wat zij altijd voor jou hebben gedaan? Ik zou ook niets liever willen. Al is dat in Nederland wel heel lastig. Hier moet je als vechter zelf kaarten en tafels verkopen om te kunnen vechten."

De 'Red Devil' mist de echte erkenning voor zijn sport. ,,Het NOC*NSF erkent het kickboksen nog altijd niet als een serieuze sport. Terwijl er naar mijn mening maar weinig sporten bestaan waar het onderlinge respect zo groot is. Ik studeer Pedagogische wetenschappen aan de Rotterdamse Universiteit en werk daarnaast bij een fitnesscentrum in Hillegersberg. Als ik zeg dat ik een kickbokser ben, heeft er altijd wel iemand een vooroordeel. Dat stoort mij enorm. Het is pure onwetendheid. Mensen hebben razendsnel een mening voor handen, maar verdiepen zich nergens in. Het gekke is wel dat wanneer ze eenmaal in aanraking zijn gekomen met de sport, de scepsis ook gelijk is verdwenen."