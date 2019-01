kies voor het échte hout, niet het kakkineuze hout

De hermelijnkoorts: de neiging om iemand wel héél erg leuk te gaan vinden als je hem of haar in het echt hebt ontmoet. Het overkomt velen en de winkeliers in de Van Hoytemastraat in het Benoordenhout kunnen niet wachten tot het zover is. De chique winkelstraat maakt zich op voor een bezoekje van u, Máxima en uw roodgekoonde koters. Toch zou ik u willen adviseren om de Van Hoytemastraat links te laten liggen.